"Самопоміч" вимагає розпустити ОВК на окрузі, де балотується Кононенко

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Неділя, 21 липня 2019, 12:55

Партія "Самопоміч" подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини.

У партії вимагають розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад, повідомляє прес-служба політсили.

За словами віце-спікера ВР Оксани Сироїд, хтось від імені "Самопомочі" подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

"Окружна виборча комісія 94 виборчого округу за тими сфальшованими поданнями фактично таку заміну зробила. Тому сьогодні на всіх ДВК у 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію "Об’єднання "Самопоміч", - наголошує Сироїд.

Вона зазначила, що кандидатом по 94 округу є депутат від БПП Ігор Кононенко.

"Тому цей округ є одним із тих, на якому саме очікували масових порушень і фальсифікацій. І от зараз, ще не дійшли до результатів голосування, а ми вже бачимо фальсифікації із складом дільничних виборчих комісій. Оскільки окружна виборча комісія не реагує на законні вимоги, тому ми звертаємось до ЦВК", - сказала вона.

Прес-служба повідомляє, що уповноважені особи партії у 94 окрузі передали всю інформацію щодо порушень іноземним спостерігачам. Крім того, партія подає заяву до Нацполіції про відкриття кримінального провадження за фактом підготовки масових фальсифікацій на окрузі.

Разом з тим, т.в.о. голови управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив у Facebook, що за фактом перешкоджання виборчого права по 94 виборчому округу відкрито кримінальне провадження за ст. 157 ККУ.

Українська правда

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Теми: Самопоміч вибори


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