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"Самопомич" требует распустить ОИК в округе, где баллотируется Кононенко

Воскресенье, 21 июля 2019, 12:55

Партия "Самопомич" подала жалобу в ЦИК из-за подготовки фальсификаций на 94 округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области.

В партии требуют распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам вице-спикера ВР Оксаны Сыроид, кто-то от имени "Самопомочи" подал в ОВК 94 округа не подписанные и без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии.

"Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую ​​замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомич", - отмечает Сыроид.

Она отметила, что кандидатом по 94 округу является депутат от БПП Игорь Кононенко.

"Поэтому этот округ является одним из тех, на котором как раз ожидали массовых нарушений и фальсификаций. И вот сейчас, еще не дошли до результатов голосования, а мы уже видим фальсификации с составом участковых избирательных комиссий. Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК", - сказала она.

Пресс-служба сообщает, что уполномоченные лица партии в 94 округе передали всю информацию о нарушениях иностранным наблюдателям. Кроме того, партия подает заявление в Нацполицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций в округе.

Вместе с тем, и.о. главы управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что по факту препятствования избирательному праву по 94 избирательному округу открыто уголовное производство по ст. 157 УК.

Украинская правда

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Темы: Самопомичвиборы
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