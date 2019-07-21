Вакарчук відповів на чутки про те, що знову складе депутатський мандат

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що всі чутки про те, що він складе депутатський мандат після того, як його політсила пройде у Верховну раду, є маячнею.

Про це він сказав після голосування на дострокових парламентських виборах у Києві.

Так, на прохання журналістів прокоментувати чутки по те, що він не збирається бути депутатом, Вакарчук відповів: "Всі чутки - це маячня".

Він звернувся до всіх українців прийти на дільниці і проголосувати і зазначив, що сам зробив вибір за зміни, майбутнє і нову політику.

Щодо майбутньої коаліції, то Вакарчук додав, що важлива не коаліція сама по собі, а коаліційна угода. І саме від того, які пункти в ній будуть прописані і залежатиме майбутнє об'єднання і від того вже має формуватися уряд.

Також лідер "Голосу" висловив надію, що вибори будуть чесними і вже у понеділок можна бути зрозумілим приблизний результат голосування.

Крім того у неділю у Києві проголосував і екс-президент Петро Порошенко.

фото Ельдара Сарахмана, УП

За його словами, він віддав свій голос за ЄС і НАТО, а також наголосив, що веде у Раду політичний спецназ, який здатний зупинити "п'яту колону Путіна" і не допустить реваншу.

Також у Вінниці проголосував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який заявив, що віддав голос за "надійну партію", яка зможе працювати над усіма завданнями і викликами.