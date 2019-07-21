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Вакарчук відповів на чутки про те, що знову складе депутатський мандат

Неділя, 21 липня 2019, 13:45
ФОТО: ПАРТІЯ ГОЛОС

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що всі чутки про те, що він складе депутатський мандат після того, як його політсила пройде у Верховну раду, є маячнею.

Про це він сказав після голосування на дострокових парламентських виборах у Києві.

Так, на прохання журналістів прокоментувати чутки по те, що він не збирається бути депутатом, Вакарчук відповів: "Всі чутки - це маячня".

Вакарчук на дільниці
Вакарчук на дільниці
ФОТО: Дмитро Ларін, УП

Він звернувся до всіх українців прийти на дільниці і проголосувати і зазначив, що сам зробив вибір за зміни, майбутнє і нову політику.

Щодо майбутньої коаліції, то Вакарчук додав, що важлива не коаліція сама по собі, а коаліційна угода. І саме від того, які пункти в ній будуть прописані і залежатиме майбутнє об'єднання і від того вже має формуватися уряд.

Також лідер "Голосу" висловив надію, що вибори будуть чесними і вже у понеділок можна бути зрозумілим приблизний результат голосування.

Яна Міланова, УП
Теми: вибориВакарчукПорошенкоГройсман
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