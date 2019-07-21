Вакарчук ответил на слухи о том, что снова сдаст депутатский мандат

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Воскресенье, 21 июля 2019, 13:45

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что все слухи о том, что он сдаст депутатский мандат, после того, как его политсила пройдет в Верховную Раду, является бредом.

Об этом он сказал после голосования на досрочных парламентских выборах в Киеве.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать слухи до того, что он не собирается быть депутатом, Вакарчук ответил: "Все слухи - это бред".

Он обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на участки и проголосовать и отметил, что сам сделал выбор за изменения, будущее и новую политику.

Относительно будущей коалиции, то Вакарчук добавил, что важна не коалиция сама по себе, а коалиционное соглашение. И от того, какие пункты в ней будут прописаны и будет зависеть будущее объединение и от этого уже должно формироваться правительство.

Также лидер "Голоса" выразил надежду, что выборы будут честными и уже в понедельник будет понятен примерный результат голосования.

Кроме того, в воскресенье в Киеве проголосовал и экс-президент Петр Порошенко.

 
фото Эльдра Сарахмана, УП

По его словам, он отдал свой голос за ЕС и НАТО, а также отметил, что ведет в Раду политический спецназ, который способен остановить "пятую колонну Путина" и не допустит реванша.

Также в Виннице проголосовал и премьер-министр Владимир Гройсман, который заявил, что отдал голос за "надежную партию", которая сможет работать над всеми задачами и вызовами.

Яна Миланова, УП

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Темы: виборы Вакарчук Порошенко Гройсман


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