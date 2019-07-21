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Вакарчук ответил на слухи о том, что снова сдаст депутатский мандат

Воскресенье, 21 июля 2019, 13:45
ФОТО: ПАРТИЯ ГОЛОС

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что все слухи о том, что он сдаст депутатский мандат после того, как его политсила пройдет в Верховную Раду, является бредом.

Об этом он сказал после голосования на досрочных парламентских выборах в Киеве.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать слухи до того, что он не собирается быть депутатом, Вакарчук ответил: "Все слухи - это бред".

Вакарчук на участке
Вакарчук на участке
ФОТО: Дмитрий Ларин, УП

Он обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на участки и проголосовать и отметил, что сам сделал выбор за изменения, будущее и новую политику.

Относительно будущей коалиции, то Вакарчук добавил, что важна не коалиция сама по себе, а коалиционное соглашение. И от того, какие пункты в ней будут прописаны и будет зависеть будущее объединение и от этого уже должно формироваться правительство.

Также лидер "Голоса" выразил надежду, что выборы будут честными и уже в понедельник будет понятен примерный результат голосования.

Яна Миланова, УП
Темы: виборыВакарчукПорошенкоГройсман
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