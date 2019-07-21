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У Києві 4 дні можуть обмежувати рух через візит прем’єра ОАЕ

Неділя, 21 липня 2019, 14:17

Джерело: прес-служба Управління державної охорони

Управління державної охорони попереджає про можливе обмеження руху у Києві 21-24 липня у зв’язку з візитом прем’єр-міністра ОАЕ Й. В. Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума.

Пряма мова: "21-24 липня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом в Україну Й. В. Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума, віце-президента та прем’єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай".

Деталі: Згідно з законом, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

УДО супроводжуватиме прем’єра ОАЕ на територій України впродовж 4 днів.

Українська правда
Теми: Київдороги
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