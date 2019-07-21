В Киеве 4 дня могут ограничивать движение из-за визита премьера ОАЭ

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Воскресенье, 21 июля 2019, 14:17

Источник: пресс-служба Управления государственной охраны

Управление государственной охраны предупреждает о возможном ограничении движения в Киеве 21-24 июля в связи с визитом премьер-министра ОАЭ И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума.

Прямая речь: "21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай".

Детали: Согласно закону, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

УГО будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение 4 дней.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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