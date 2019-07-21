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У Дніпрі біля дільниці продавали смаколики по 5 копійок, поліція каже: Мають дозвіл

Неділя, 21 липня 2019, 14:55

В Дніпрі поблизу кількох виборчих дільниць спостерігачі виявили намети, в яких продавали печиво по 5 копійок і наливали воду.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора".

Символіки партій чи кандидатів поблизу точок з дешевими солодощами спостерігачі "Опори" не виявили.

Відзначається, що поліція склала акти за фактом незаконної торгівлі. 

Водночас користувачі соцмережі Facebook повідомляли, що продавці з намету агітували за одного з кандидатів, а поліція, яка приїхала на виклик, просто купила дешевих пиріжків і поїхала.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області у коментарі "Українській правді" сказали, що пиріжки і печиво поблизу виборчих дільниць продають законно.

"Поліція на місце виїхала. Відповідно перевірила цю інформацію, перевірила цих осіб, які здійснювали цю торгівлю. У них є всі дозволи для цього. Будь-якої агітації вони не проводили. Однак, у зв’язку з тим, що ця інформація була нами виявлена, матеріали все одно були зареєстровані до Журналу єдиного обліку. Це некримінальне і не адміністративне провадження, просто зареєстровано", - сказала речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.  

Чоловік біля одного з наметів розповів, що вирішив роздати за безцінь свій товар, щоб у день виборів зробити людям свято.

"Безкоштовно ж неможна, бо будуть думати, що ми за когось агітуємо. Але ні. Я працю сам від себе, ні до кого не прив’язуюсь. От вирішив скористатись сьогоднішнім днем", - сказав чоловік, який назвався Олександром Петровичем.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

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