В Днепре возле участка продавали печенье по 5 копеек, полиция говорит: Имеют разрешение

В Днепре вблизи нескольких избирательных участков наблюдатели обнаружили палатки, в которой продавали печенье по 5 копеек и наливали воду.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

Символики партий или кандидатов вблизи точек с дешевыми сладостями наблюдатели "Опоры" не обнаружили.

Отмечается, что полиция составила акты по факту незаконной торговли.

В то же время пользователи соцсети Facebook сообщали, что продавцы из палатки агитировали за одного из кандидатов, а полиция, которая приехала на вызов, просто купила дешевых пирожков и уехала.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области в комментарии "Украинской правде" сказали, что пирожки и печенье вблизи избирательных участков продают законно.

"Полиция на место выехала. Соответственно проверила эту информацию, проверила этих людей, которые осуществляли эту торговлю. У них есть все разрешения для этого. Какой-либо агитации они не проводили. Однако, в связи с тем, что эта информация была нами обнаружена, материалы все равно были зарегистрированы в Журнал единого учета. Это некриминальное и не административное производство, просто зарегистрировано", - сказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Мужчина возле одной из палаток рассказал, что решил раздать за бесценок свой товар, чтобы в день выборов сделать людям праздник.

"Бесплатно же нельзя, потому что будут думать, что мы за кого-то агитируем. Но нет. Я работаю сам от себя, ни к кому не привязываюсь. Вот решил воспользоваться сегодняшним днем", - сказал мужчина, назвавшийся Александром Петровичем.