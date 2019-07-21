Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині автівка влетіла на зупинку, загинула жінка

Неділя, 21 липня 2019, 16:25

У Львівській області 19-річний водій наїхав на жінку та двох її доньок на зупинці громадського транспорту, жінка від отриманих травм померла у лікарні.

Про це 21 липня повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 21 липня на автодорозі Київ – Чоп.

"Водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся", - попередньо встановили правоохоронці.

Відзначається, що 42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Жінка померла в лікарні, діагнози дітей уточнюються.

 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія.

Українська правда
Теми: ДТПЛьвівполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Автомобіль потрапив під потяг на Чернігівщині: загинуло подружжя з двома дітьми
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: