На Львівщині автівка влетіла на зупинку, загинула жінка

У Львівській області 19-річний водій наїхав на жінку та двох її доньок на зупинці громадського транспорту, жінка від отриманих травм померла у лікарні.

Про це 21 липня повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 21 липня на автодорозі Київ – Чоп.

"Водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся", - попередньо встановили правоохоронці.

Відзначається, що 42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Жінка померла в лікарні, діагнози дітей уточнюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія.