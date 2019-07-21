Автомобиль влетел на остановку: погибла женщина, ее дети в больнице

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Воскресенье, 21 июля 2019, 16:25

Во Львовской области 19-летний водитель наехал на женщину и двух ее дочерей на остановке общественного транспорта, женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом 21 июля сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 21 июля на автодороге Киев - Чоп.

"Водитель автомобиля "Рено Трафик", 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся", - предварительно установили правоохранители.

Отмечается, что 42-летняя жительницу Сколевского района и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщина умерла в больнице, диагнозы детей уточняются.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание - от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о задержании водителя.

Украинская правда

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Темы: ДТП Львов полиция


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