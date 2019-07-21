У день виборів у Facebook триває агітація – ЧЕСНО

У день виборів у соцмережі Facebook триває активна рекламна кампанія за та проти кандидатів.

Про це повідомляє в неділю рух ЧЕСНО.

"Частина реклами транслюється із офіційних сторінок партій та мажоритарників, однак левова частка реклами транслюється із неофіційних фан-сторінок та сторінок, які транслюють антирекламу", - йдеться у тексті.

Офіційна сторінка "Слуги народу" мобілізує своїх прихильників взяти участь у голосуванні. Змістовно більшість дописів ідентична, однак таргетовані вони на різні міста.

Станом на 12 годину 21 липня на сторінці "Слуги народу" транслюється 34 активні рекламні дописи.

Частина партій вирішила не відмовлятися від реклами в соцмережах у день виборів. Так, партія "Соціальна справедливість" транслює у Facebook інтерв’ю своєї лідерки Алли Шлапак.

Партія "Батьківщина" продовжує просувати свою сторінку в Instagram, таким чином рекламуючи і бренд партії, і її лідерку.

Рекламують "Батьківщину" і окремі її представники, наприклад Вадим Івченко, який рекламує свої дописи з аргументами за те, чому варто обирати саме цю партію.

Ведуть агітацію та контрагітацію і сторінки, які позиціонують себе як медіа. Так, сторінка сайту "Інформатор" одночасно рекламує допис за "Радикальну партію" та інший допис проти лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

Сторінка сайту "Єдність", яка позиціонує себе як "інформаційне агентство", одночасно переконує аудиторію в тому, що Аграрна партія пройде до парламенту, а також рекламує на 100 доларів допис про виклик на допит мажоритарника Юрія Дідовця.

Із фан-сторінок найбільша кількість активних рекламних дописів станом на 12 годину 21 липня транслюється зі сторінки "Бойко – премьер", яка просуває Юрія Бойка та "Опозиційну платформу – За життя".

"Спеціально до "дня тиші" і дня виборів була створена сторінка підтримки "Партії Шарія". Сторінка з 20 липня транслює 36 рекламних дописів на підтримку цієї партії", - пише ЧЕСНО.

До півдня 21 липня активно рекламувалася також сторінка "Команда змін", стилізована під бренд партії "Голос".

Кілька сторінок як компромісну фігуру пропонують підтримати Ігоря Смешка та рекламують ролики партії "Сила і Честь", де лідера партії ставлять в один ряд із Черчилем, де Голем та Тетчер.

Сторінка "Прихильники "Самопомочі" закликає прийти на дільниці.

На користь партії "Європейська Солідарність" транслює дописи сторінка під назвою "Моя Україна". Впродовж кампанії вона також поширювала негативні дописи щодо Анатолія Гриценка, Ігоря Смешка та Святослава Вакарчука.

Крім того, чи не найбільше нехтують "днем тиші" і забороною на агітацію в день виборів мажоритарники.

Самовисуванець по 214 округу Володимир Пригладь закликає голосувати за себе. Рекламувати ці дописи він почав ще в "день тиші" 20 липня.

Агітують і проти кандидатів-мажоритарників, інколи навіть одночасно проти кількох. Сторінка "Україна без олігархів" у своїх рекламних дописах звинувачує столичних кандидатів Вікторію Муху (218 округ) і Олександра Третьякова (219 округ) у підкупі виборців.

Кандидат від "Слуги народу" Володимир Іванов (185 округ) продовжує рекламувати навіть ті дописи, які рекламують заходи за участі "95 кварталу", що відбулися на початку липня.

"У цілому, кандидати від "Слуги народу" під час кампанії вели чи не найактивнішу агітацію у соцмережах. Рекламні дописи вони продовжують рекламувати і в день виборів. Частина дописів різних кандидатів від тієї ж партії мають ідентичний зміст, що свідчить про те, що їхні сторінки ведуться централізовано", - пише ЧЕСНО.