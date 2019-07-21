В день выборов в Facebook продолжается агитация - ЧЕСНО

В день выборов в соцсети Facebook идет активная рекламная кампания за и против кандидатов.

Об этом сообщает в воскресенье движение ЧЕСНО.

"Часть рекламы транслируется из официальных страниц партий и мажоритарщиков, однако львиная доля рекламы транслируется из неофициальных фан-страниц и страниц, которые транслируют антирекламу", - говорится в тексте.

Официальная страница "Слуги народа" мобилизует своих сторонников принять участие в голосовании. Содержательно большинство сообщений идентично, однако таргетированы они на разные города.

По состоянию на 12:00 21 июля на странице "Слуги народа" транслируется 34 активные рекламные сообщения.

Часть партий решила не отказываться от рекламы в соцсетях в день выборов. Так, партия "Социальная справедливость" транслирует в Facebook интервью своего лидера Аллы Шлапак.

Партия "Батькивщина" продолжает продвигать свою страницу в Instagram, таким образом рекламируя и бренд партии, и ее лидера.

Рекламируют "Батькивщину" и отдельные ее представители, например Вадим Ивченко, который рекламирует свои сообщения с аргументами за то, почему стоит выбирать именно эту партию.

Ведут агитацию и контрагитацию и страницы, которые позиционируют себя как СМИ. Так, страница сайта "Информатор" одновременно рекламирует сообщение за "Радикальную партию" и другое сообщение против лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

Страница сайта "Єдність", которая позиционирует себя как "информационное агентство", одновременно убеждает аудиторию в том, что Аграрная партия пройдет в парламент, а также рекламирует на 100 долларов сообщение о вызове на допрос мажоритарщика Юрия Дидовца.

Из фан-страниц наибольшее количество активных рекламных сообщений по состоянию на 12 часов 21 июля транслируется со страницы "Бойко - премьер", которая продвигает Юрия Бойко и "Оппозиционная платформу - За жизнь".

"Специально ко "дню тишины" и дню выборов была создана страничка "Партии Шария". Страница с 20 июля транслирует 36 рекламных сообщений в поддержку этой партии", - пишет ЧЕСНО.

До обеда 21 июля активно рекламировалась также страница "Команда змін", стилизованная под бренд партии "Голос".

Несколько страниц как компромиссную фигуру предлагают поддержать Игоря Смешко и рекламируют ролики партии "Сила и Честь", где лидера партии ставят в один ряд с Черчилем, де Голлем и Тэтчер.

Страница "Прихильники "Самопомочі" призывает прийти на участки.

В пользу партии "Европейская Солидарность" транслирует сообщения страница под названием "Моя Украина". В течение кампании она также распространяла негативные сообщения относительно Анатолия Гриценко, Игоря Смешко и Святослава Вакарчука.

Кроме того, больше всего пренебрегают "днем тишины" и запретом на агитацию в день выборов мажоритарщики.

Самовыдвиженец по 214 округу Владимир Пригладь призывает голосовать за себя. Рекламировать эти сообщения он начал еще в "день тишины" 20 июля.

Агитируют и против кандидатов-мажоритарщиков, иногда даже одновременно против нескольких. Страница "Украина без олигархов" в своих рекламных сообщениях обвиняет столичных кандидатов Викторию Муху (218 округ) и Александра Третьякова (219 округ) в подкупе избирателей.

Кандидат от "Слуги народа" Владимир Иванов (185 округ) продолжает рекламировать даже те сообщения, которые рекламируют мероприятия с участием "95 квартала", состоявшиеся в начале июля.

"В целом, кандидаты от "Слуги народа" во время кампании вели чуть ли не самую активную агитацию в соцсетях. Рекламные сообщения они продолжают рекламировать и в день выборов. Часть сообщений разных кандидатов от той же партии имеют идентичный смысл, что свидетельствует о том, что их страницы ведутся централизованно", - пишет ЧЕСНО.