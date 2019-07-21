У Петербурзі арештували дагестанця, який поранив ножем двох глухих українців

Джерело: "Інтерфакс"

У Санкт-Петербурзі заарештували мешканця Дагестану Фетулаха Гамдулаева за звинуваченням у пораненні двох громадян України у вагоні метро.

Деталі: За версією слідства, 19 липня, перебуваючи у вагоні метро на станції "Пушкінська", Гамдулаев поранив ножем двох пасажирів.

В Об'єднаній прес-службі судів міста повідомили, що потерпілі є глухонімими, обидва громадяни України.

Гамдулаева звинуватили в умисному спричиненні тяжкої шкоди їхньому здоров'ю та взяли під варту до 18 вересня.

Обвинувачений оформив явку з повинною, але в суді заперечував проти арешту, пояснюючи свої дії захистом від нападу, в результаті якого у нього пошкоджена рука.

У Маріїнській лікарні, куди були госпіталізовані постраждалі, повідомили, що їхній стан оцінюється як важкий, вони знаходяться в реанімації.

Що було раніше: 20 липня "Фонтанка" повідомляла, що чоловік напав на пасажирів метро після того, як вони проігнорували питання, чи виходять на станції.