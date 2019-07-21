Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Петербурзі арештували дагестанця, який поранив ножем двох глухих українців

Неділя, 21 липня 2019, 16:37

Джерело: "Інтерфакс"

У Санкт-Петербурзі заарештували мешканця Дагестану Фетулаха Гамдулаева за звинуваченням у пораненні двох громадян України у вагоні метро.

Деталі: За версією слідства, 19 липня, перебуваючи у вагоні метро на станції "Пушкінська", Гамдулаев поранив ножем двох пасажирів.

В Об'єднаній прес-службі судів міста повідомили, що потерпілі є глухонімими, обидва громадяни України.

Гамдулаева звинуватили в умисному спричиненні тяжкої шкоди їхньому здоров'ю та взяли під варту до 18 вересня.

Обвинувачений оформив явку з повинною, але в суді заперечував проти арешту, пояснюючи свої дії захистом від нападу, в результаті якого у нього пошкоджена рука.

У Маріїнській лікарні, куди були госпіталізовані постраждалі, повідомили, що їхній стан оцінюється як важкий, вони знаходяться в реанімації.

Що було раніше: 20 липня "Фонтанка" повідомляла, що чоловік напав на пасажирів метро після того, як вони проігнорували питання, чи виходять на станції.

Теми: Росіяукраїнцікримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після "заколоту" – розвідка Британії
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: