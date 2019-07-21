В Петербурге арестовали дагестанца, ранившего ножом двух глухих украинцев

Источник: "Интерфакс"

В Санкт-Петербурге арестовали жителя Дагестана Фетулаха Гамдулаева по обвинению в ранении двоих граждан Украины в вагоне метро.

Детали: По версии следствия, 19 июля, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская", Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров.

В Объединенной пресс-службе судов города сообщили, что пострадавшие являются глухонемыми, оба граждане Украины.

Гамдулаеву предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью и взяли под стражу до 18 сентября.

Обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука.

В Мариинской больнице, куда были госпитализированы пострадавшие, сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Что было раньше: 20 июдя "Фонтанка" сообщала, что мужчина напал на пассажиров метро после того, как они проигнорировали вопрос, выходят ли на станции.