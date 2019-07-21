В Петербурге арестовали дагестанца, ранившего ножом двух глухих украинцев
Источник: "Интерфакс"
В Санкт-Петербурге арестовали жителя Дагестана Фетулаха Гамдулаева по обвинению в ранении двоих граждан Украины в вагоне метро.
Детали: По версии следствия, 19 июля, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская", Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров.
В Объединенной пресс-службе судов города сообщили, что пострадавшие являются глухонемыми, оба граждане Украины.
Гамдулаеву предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью и взяли под стражу до 18 сентября.
Обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука.
В Мариинской больнице, куда были госпитализированы пострадавшие, сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.
Что было раньше: 20 июдя "Фонтанка" сообщала, что мужчина напал на пассажиров метро после того, как они проигнорировали вопрос, выходят ли на станции.
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