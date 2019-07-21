Явка на 16:00 не дотягнула до минулих виборів

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Неділя, 21 липня 2019, 16:55

За даними зі 199 округів станом на 16:00 явка на виборах до парламенту склала 36,57%. 

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ЦВК.

Виходячи з наявної на цей момент інформації, найактивніше голосує Чернігівська область (41,69%), найменша явка зафіксована у Чернівецькій області (27,91%).

Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.

Нагадаємо:

  • На президентських виборах 2019 року активність виборців в цілому по Україні станом на 15:00 становила 45,21%, станом на 20:00 - 61,37%. 
  • У 2014 році явка на парламентських виборах станом на 16 годину склала 40,69%.

Українська правда

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Теми: вибори ЦВК


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