Явка на 16:00 не дотягнула до минулих виборів

За даними зі 199 округів станом на 16:00 явка на виборах до парламенту склала 36,57%.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ЦВК.

Виходячи з наявної на цей момент інформації, найактивніше голосує Чернігівська область (41,69%), найменша явка зафіксована у Чернівецькій області (27,91%).

Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.

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