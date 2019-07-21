Явка на 16:00 не дотягнула до минулих виборів
За даними зі 199 округів станом на 16:00 явка на виборах до парламенту склала 36,57%.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті ЦВК.
Виходячи з наявної на цей момент інформації, найактивніше голосує Чернігівська область (41,69%), найменша явка зафіксована у Чернівецькій області (27,91%).
Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.
Нагадаємо:
- На президентських виборах 2019 року активність виборців в цілому по Україні станом на 15:00 становила 45,21%, станом на 20:00 - 61,37%.
- У 2014 році явка на парламентських виборах станом на 16 годину склала 40,69%.
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