По данным из 160 округов по состоянию на 16 часов явка на выборах в парламент составила 36,25%.

Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (42,05%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой (27,91%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Напомним: