Явка на 16:00 не дотянула до прошлых выборов
Воскресенье, 21 июля 2019, 16:55
По данным со 199 округов по состоянию на 16:00 явка на выборах в парламент составила 36,57%.
Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.
Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (41,69%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой области (27,91%).
Всего на выборах в Украине создано 199 округов.
Напомним:
- На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 15:00 составила 45,21%, по состоянию на 20:00 - 61,37%.
- В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 16:00 составила 40,69%.
Украинская правда