В Украине уже проголосовали более трети избирателей

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Воскресенье, 21 июля 2019, 16:55

По данным из 160 округов по состоянию на 16 часов явка на выборах в парламент составила 36,25%.

Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (42,05%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой (27,91%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Напомним:

  • В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 16:00 составила 40,69%.

Украинская правда

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Темы: виборы ЦИК


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