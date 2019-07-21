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Явка на 16:00 не дотянула до прошлых выборов

Воскресенье, 21 июля 2019, 16:55
Явка на 16:00 не дотянула до прошлых выборов

По данным со 199 округов по состоянию на 16:00 явка на выборах в парламент составила 36,57%.

Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (41,69%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой области (27,91%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Напомним:

  • На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 15:00 составила 45,21%, по состоянию на 20:00 - 61,37%.
  • В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 16:00 составила 40,69%.

Украинская правда
Темы: виборыЦИК
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