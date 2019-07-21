По данным со 199 округов по состоянию на 16:00 явка на выборах в парламент составила 36,57%.

Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (41,69%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой области (27,91%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Напомним: