В Украине уже проголосовали более трети избирателей
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Воскресенье, 21 июля 2019, 16:55
По данным из 160 округов по состоянию на 16 часов явка на выборах в парламент составила 36,25%.
Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.
Исходя из имеющейся на данный момент информации, наиболее активно голосует Черниговская область (42,05%), наименьшая явка зафиксирована в Черновецкой (27,91%).
Всего на выборах в Украине создано 199 округов.
Напомним:
- В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 16:00 составила 40,69%.
Украинская правда
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