Вибори у барі: в Антарктиді вже проголосували

На виборчій спецдільниці на станції "Академік Вернадський" закінчилося голосування на виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомляє сайт Національного антарктичного наукового центру.

Голосування розпочалося о 8.00 за місцевим часом (о 14.00 за київським часом) і тривало 30 хвилин.

В ньому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості.

Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК.

У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва.

21 липня полярники голосували в приміщенні станційного бару "Фарадей". За скриньку для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня.

Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому.

"Європейська правда"