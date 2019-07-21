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Выборы в баре: в Антарктиде уже проголосовали

Воскресенье, 21 июля 2019, 17:06

На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает сайт Национального антарктического научного центра.

Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 мск) и продолжалось 30 минут.

В нем приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий; спецучасток в Антарктиде без крепления к одному из мажоритарных округов.

 

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является отдаленной избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности.

В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопию, которые накануне направляет ЦИК.

В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев.

21 июля полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей". Как урна для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня.

 

После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком.

"Европейская правда"

Темы: виборы
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