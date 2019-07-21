У Харкові та на Одещині масово "замінували" дільниці

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Неділя, 21 липня 2019, 17:17

Джерело: управління Нацполіції у Харківській та Одеській областях, ГМ "Опора"

У Харкові, в Одеській та Донецькій областях невідомі повідомили про мінування низки виборчих дільниць. 

Деталі: За даними поліції, у Харкові до поліції надійшла інформація про закладення вибухівки у 14 виборчих дільницях, розташованих на вул.Моісеївській, Пушкінській, Сердюка, Зубенка,  Мінераловодській, Чкалова, пров. Студентському та Електроінструментальному.

Повідомлення про "мінування" надійшла о 14:55. Огляд приміщень та прилеглої території триває. 

В Одеській області, за повідомленням правоохоронців, о 16:25 год. надійшла інформація про "мінування" 4 виборчих дільниць у Подольському районі, о 15:10 - про "замінування" 9 виборчих дільниць у Роздільнянському та Великомихайловському районах та про "мінування" 4 виборчих дільниць у Роздільнянському районі. 

В останньому випадку,  за даним поліції, усі об’єкти було перевірено, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

У ГМ "Опора" уточнили, що на Одещині "мінували" 4 дільниці на окрузі №139 (Біляївський район)

"Для перевірки інформації на місця подій прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та  рятувальники. Станом на 13:40 поліція повідомила, що усі чотири об’єкти перевірено, жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - йдеться у повідомленні. 

Також, за даними поліції у Донецькій обл., фейкові повідомлення про мінування виборчих дільниць зафіксовано у Торецьку: правоохоронці отримали повідомлення про замінування 14-ти виборчих комісій. Поліція це розцінює як терористичну загрозу, але повідомлення не підтвердилися. 

Українська правда

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Теми: Харків Одеса


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