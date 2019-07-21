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В Харькове и Одесской области массово "заминировали" участки

Воскресенье, 21 июля 2019, 17:17

Источник: управление Нацполиции в Харьковской и Одесской областях

В Харькове, Одесской и Донецкой областях неизвестные сообщили о минировании ряда избирательных участков.

Детали: По данным полиции, в Харькове в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на вул.Моисеивський, Пушкинской, Сердюка, Зубенко, Минераловодского, Чкалова, ул. Студенческом и Электроинструментальный.

Сообщение о "минировании" поступило в 14:55. Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.

В Одесской области, по сообщению правоохранителей, в 16:25 поступила информация о "минировании" 4 избирательных участков в Подольском районе, в 15:10 - о "заминировании" 9 избирательных участков в Раздельнянском и Великомихайловского районах и о "минировании" 4 избирательных участков в Раздельнянском районе.

В последнем случае, по данным полиции, все объекты были проверены, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.

В ГС "Опора" уточнили, что в Одесской области "минировали" 4 участка в округе №139 (Беляевский район).

"Для проверки информации на место событий прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. По состоянию на 13:40 полиция сообщила, что все четыре объекта проверено, никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении. 

Также, по данным полиции в Донецкой обл., фейковые сообщение о минировании избирательных участков зафиксированы в Торецке:  правоохранители получили сообщение о заминировании 14-ти избирательных комиссий. Полиция это расценивает как террористическую угрозу, но сообщения не подтвердились.

Украинская правда
Темы: ХарьковОдесса
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