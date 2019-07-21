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Картопля фрі, бар та лаунж музика: штаб "Слуги народу" зсередини

Неділя, 21 липня 2019, 17:27

Штаб пропрезидентської партії "Слуга народу" облаштували в елітному КВЦ "Парковий" одразу під славнозвісним вертолітним майданчиком Януковича та за сотню метрів від Верховної Ради.

У штаб партії завітав журналіст "Української правди".

Штаб "Слуги народу" розділився на кілька зон. В одній можна пограти в настільний теніс, а в іншій пригощають смаколиками та облаштований бар, неподалік за столиками працюють журналісти під розслаблюючу лаунж музику. 

 
Глава "Слуги народу" Дмитро Разумков і журналіст Роман Кравець
Фото: УП

Є окрема зона для брифінгів, де зі сцени виступають спікери команди та кілька спеціально облаштованих фотозон. Одна з них виглядає як боксерський ринг. 

За даними УП, президент Володимир Зеленський зараз у закритій частині штабу "Слуги народу". Крім нього у штабі заступники глави ОПУ Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.

 
фото FB "Слуга народу"

У штабі "Слуги народу" хвилюються, щоб партія Святослава Вакарчука "Голос" потрапила до парламенту. Інакше їм доведеться створювати коаліцію з Юлією Тимошенко і "Батьківщиною".

Близько 19.00 у штабі "Слуги народу" уже поволі почали святкувати та наливати червоного та білого вина.

 
фото: Роман Кравець, уП

Нагадаємо: 

  • У травні 2018 року новим власником "Паркового" стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.
  • Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє "Парковим".
  • 21 липня в Україні тривають позачергові парламентські вибори.

Роман Кравець, Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна Рада
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