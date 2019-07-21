Картопля фрі, бар та лаунж музика: штаб "Слуги народу" зсередини
Штаб пропрезидентської партії "Слуга народу" облаштували в елітному КВЦ "Парковий" одразу під славнозвісним вертолітним майданчиком Януковича та за сотню метрів від Верховної Ради.
У штаб партії завітав журналіст "Української правди".
Штаб "Слуги народу" розділився на кілька зон. В одній можна пограти в настільний теніс, а в іншій пригощають смаколиками та облаштований бар, неподалік за столиками працюють журналісти під розслаблюючу лаунж музику.
Екскурсія штабом «Слуги народу» pic.twitter.com/14rc73hJjI— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
Є окрема зона для брифінгів, де зі сцени виступають спікери команди та кілька спеціально облаштованих фотозон. Одна з них виглядає як боксерський ринг.
За даними УП, президент Володимир Зеленський зараз у закритій частині штабу "Слуги народу". Крім нього у штабі заступники глави ОПУ Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.
За нашими даними, Зеленський зараз у закритій частині штабу «Слуги народу». Крім нього у штабі заступники глави ОПУ Костюк та Тимошенко pic.twitter.com/RYWB5VDNO9— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
Включення зі штабу Зе #вибори_2019 pic.twitter.com/PsqNv8LPSC— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
У штабі "Слуги народу" хвилюються, щоб партія Святослава Вакарчука "Голос" потрапила до парламенту. Інакше їм доведеться створювати коаліцію з Юлією Тимошенко і "Батьківщиною".
Близько 19.00 у штабі "Слуги народу" уже поволі почали святкувати та наливати червоного та білого вина.
Що відбувається у штабі Слуги народу станом на 18.25? #вибори #зеленський #зеленский pic.twitter.com/f0pXGEPDaP— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
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