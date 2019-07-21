Картофель фри, бар и лаунж музыка: штаб "Слуги народа" изнутри

Штаб пропрезидентской партии "Слуга народа" обустроили в элитном КВЦ "Парковый" сразу под знаменитой вертолетной площадкой Януковича и в сотне метров от Верховной Рады.

В штаб партии наведался журналист "Украинской правды".

Штаб "Слуги народа" разделился на несколько зон. В одной можно поиграть в настольный теннис, а в другой угощают вкусностями и оснащен бар, недалеко за столиками работают журналисты под расслабляющую лаунж музыку.

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков и журналист Роман Кравец ФОТО: УП

Есть отдельная зона для брифингов, где со сцены выступают спикеры команды и несколько специально оборудованных фотозон. Одна из них выглядит как боксерский ринг.

По данным УП, президент Владимир Зеленский сейчас в закрытой части штаба "Слуги народа". Кроме него в штабе заместители главы ОПУ Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

ФОТО FB "СЛУГА НАРОДУ"

За нашими даними, Зеленський зараз у закритій частині штабу «Слуги народу». Крім нього у штабі заступники глави ОПУ Костюк та Тимошенко pic.twitter.com/RYWB5VDNO9 — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.

В штабе "Слуги народа" волнуются, чтобы партия Святослава Вакарчука "Голос" попала в парламент. Иначе им придется создавать коалицию с Юлией Тимошенко и "Батькивщиной".

Около 19.00 в штабе "Слуги народа" уже понемногу начали праздновать и наливать красного и белого вина.

фото: Роман Кравец, УП

Напомним: