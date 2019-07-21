Картофель фри, бар и лаунж музыка: штаб "Слуги народа" изнутри
Штаб пропрезидентской партии "Слуга народа" обустроили в элитном КВЦ "Парковый" сразу под знаменитой вертолетной площадкой Януковича и в сотне метров от Верховной Рады.
В штаб партии наведался журналист "Украинской правды".
Штаб "Слуги народа" разделился на несколько зон. В одной можно поиграть в настольный теннис, а в другой угощают вкусностями и оснащен бар, недалеко за столиками работают журналисты под расслабляющую лаунж музыку.
Екскурсія штабом «Слуги народу» pic.twitter.com/14rc73hJjI— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
Есть отдельная зона для брифингов, где со сцены выступают спикеры команды и несколько специально оборудованных фотозон. Одна из них выглядит как боксерский ринг.
По данным УП, президент Владимир Зеленский сейчас в закрытой части штаба "Слуги народа". Кроме него в штабе заместители главы ОПУ Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.
За нашими даними, Зеленський зараз у закритій частині штабу «Слуги народу». Крім нього у штабі заступники глави ОПУ Костюк та Тимошенко pic.twitter.com/RYWB5VDNO9— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
Включення зі штабу Зе #вибори_2019 pic.twitter.com/PsqNv8LPSC— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
В штабе "Слуги народа" волнуются, чтобы партия Святослава Вакарчука "Голос" попала в парламент. Иначе им придется создавать коалицию с Юлией Тимошенко и "Батькивщиной".
Напомним:
- В мае 2018 года новым владельцем "Паркового" стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
- Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет "Парковым".
- 21 июля в Украине продолжаются внеочередные парламентские выборы.
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