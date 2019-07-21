Картофель фри, бар и лаунж музыка: штаб "Слуги народа" изнутри

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Воскресенье, 21 июля 2019, 17:27

Штаб пропрезидентской партии "Слуга народа" обустроили в элитном КВЦ "Парковый" сразу под знаменитой вертолетной площадкой Януковича и в сотне метров от Верховной Рады.

В штаб партии наведался журналист "Украинской правды".

Штаб "Слуги народа" разделился на несколько зон. В одной можно поиграть в настольный теннис, а в другой угощают вкусностями и оснащен бар, недалеко за столиками работают журналисты под расслабляющую лаунж музыку.

Глава
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков и журналист Роман Кравец
ФОТО: УП

Есть отдельная зона для брифингов, где со сцены выступают спикеры команды и несколько специально оборудованных фотозон. Одна из них выглядит как боксерский ринг.

По данным УП, президент Владимир Зеленский сейчас в закрытой части штаба "Слуги народа". Кроме него в штабе заместители главы ОПУ Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

 
ФОТО FB "СЛУГА НАРОДУ"

В штабе "Слуги народа" волнуются, чтобы партия Святослава Вакарчука "Голос" попала в парламент. Иначе им придется создавать коалицию с Юлией Тимошенко и "Батькивщиной".

Напомним:

  • В мае 2018 года новым владельцем "Паркового" стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
  • Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет "Парковым".
  • 21 июля в Украине продолжаются внеочередные парламентские выборы.

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

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Темы: Слуга народа виборы Верховная Рада


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