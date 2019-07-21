З'їдений бюлетень і зняті штани: на виборах не обійшлося без курйозів

Процес голосування не обійшовся без виявів своєрідного протесту.

Про хуліганські дії повідомляють регіональні відділи Національної поліції.

Так на Миколаївщині 55-річний місцевий мешканець, не зміг проголосувати проти всіх, тому зняв штани і спідню білизну, і в такому вигляді вийшов із кабінки.

Поліцейські доставили чоловіка до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події та мотивів вчинення хуліганських дій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство", санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

У Києві на Дарниці стосовно 34-річного місцевого мешканця склали два адміністративні протоколи – за дрібне хуліганство та появу у громадських місцях у п’яному вигляді.

Перебуваючи у стані сп’яніння, чоловік навмисно розірвав бюлетень.

Санкції статей передбачають адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

"Громадське" повідомляє, що на львівській дільниці жінка відмовилася голосувати, порвала і намагалася з’їсти свій бюлетень.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 липня 2019 р.-

Про деталі інциденту повідомляє Комітет виборців у Львові

Зазначається, що на дільницю прийшла 94-річна жінка, внесена у НСП (список виборців, які не здатні самостійно пересуватися і мають голосувати вдома).

Не зважаючи на пояснення членів виборчої комісії, що вона повинна реалізувати свій вибір вдома, жінка у скандальній формі наполягала на тому, що хоче голосувати на дільниці.

Після тривалих суперечок виборча комісія за згоди наявних на дільниці спостерігачів проголосувала та вирішила надати жінці право проголосувати на дільниці.

Після видачі бюлетенів та їх заповнення жінка не захотіла вкинути бюлетені у переносну скриньку, а лише у стаціонарні скриньки, які члени виборчої комісії були змушені захищати.

Виборча комісія повідомила про інцидент дітям 94-річної жінки. Допоки діти жінки їхали на дільницю, 94-річний виборець заснув. Після приїзду дітей скандал продовжився і тривав сумарно майже 4 години (приблизно до 13.00 год.).

Завершальний акорд обурення 94-річної жінки проявився в тому, що вона почала рвати та їсти свої бюлетені.

Врятовані залишки бюлетенів були складені в окремий пакет та будуть ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані.