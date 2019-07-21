Съеденный бюллетень и снятые штаны: на выборах не обошлось без курьезов

Процесс голосования не обошелся без проявлений своеобразного протеста.

О хулиганских действиях сообщают региональные отделы Национальной полиции.

Так на Николаевщине 55-летний местный житель, не смог проголосовать против всех, поэтому снял штаны и нижнее белье, и в таком виде вышел из кабинки.

Полицейские доставили мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Киеве в Дарнице относительно 34-летнего местного жителя составили два административных протокола - за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в пьяном виде.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина намеренно разорвал бюллетень.

Санкции статей предусматривают административный арест на срок до пятнадцати суток.

"Громадське" сообщает, что на львовском участке женщина отказалась голосовать, порвала и пыталась съесть свой бюллетень.