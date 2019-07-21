Съеденный бюллетень и снятые штаны: на выборах не обошлось без курьезов

Процесс голосования не обошелся без проявлений своеобразного протеста.

О хулиганских действиях сообщают региональные отделы Национальной полиции.

Так на Николаевщине 55-летний местный житель, не смог проголосовать против всех, поэтому снял штаны и нижнее белье, и в таком виде вышел из кабинки.

Полицейские доставили мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Киеве в Дарнице относительно 34-летнего местного жителя составили два административных протокола - за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в пьяном виде.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина намеренно разорвал бюллетень.

Санкции статей предусматривают административный арест на срок до пятнадцати суток.

"Громадське" сообщает, что на львовском участке женщина отказалась голосовать, порвала и пыталась съесть свой бюллетень.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 липня 2019 р.

О деталях инцидента сообщает Комитет избирателей во Львове.

Отмечается, что на участок пришла 94-летняя женщина, внесенная в НСП (список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться и должны голосовать дома).

Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.

После длительных споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.

После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела бросить бюллетени в переносную урну, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать.

Избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летний избиратель заснул. После приезда детей скандал продолжился и продолжался суммарно почти 4 часа. Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени.

Отмечается, что спасенные остатки бюллетеней были сложены в пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные.