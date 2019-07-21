ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ
На позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 20.00.
Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 44,2% підтримки виборців.
Наступні результати: "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська Солідарність" – 8,8%, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
За словами соціологів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.
Найближче до 5-відсоткового прохідного бар'єру серед аутсайдерів перебуває партія "Сила і честь" – 4,3% голосів.
Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Методом "таємного голосування" було опитано 11629 респондентів на 300 виборчих дільницях.
Нагадаємо:
- Чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися 27 жовтня. Позачергові були призначені новообраним президентом Володимиром Зеленським.
- Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента Володимира Зеленського називали запит суспільства на зміни.
- На позачергових парламентських виборах 2014 року до Ради пройшли 6 партій: за "Народний фронт" проголосували 22,14% виборців, за "Блок Петра Порошенка - 21,81%, за "Об'єднання "Самопоміч" - 10,97%, за "Опозиційний блок "- 9,43%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 7,44%, за ВО "Батьківщина" - 5,58%.