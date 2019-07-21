ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ

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Неділя, 21 липня 2019, 20:01

На позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають  п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 18.00, оприлюднені після закриття виборчих дільниць в Україні.

Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 43,9% підтримки виборців.

 

Наступні результати: "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська Солідарність" – 8,9%, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.

За словами соціологів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.

Найближче до 5-відсоткового прохідного бар'єру серед аутсайдерів станом на 18 годину перебуває партія "Сила і честь" – 4,4% голосів.

 

43,9% підтримки дають "Слузі народу" можливість завести в Раду 126 нардепів. Моделювати майбутню розподіл мандатів у Раді можна тут.

 

Остаточні результати Національного екзит-полу стануть відомими о 22.00. Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Методом "таємного голосування" було опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. 

Нагадаємо:

  • Чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися 27 жовтня. Позачергові були призначені новообраним президентом Володимиром Зеленським.
  • Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента Володимира Зеленського називали запит суспільства на зміни.
  • На позачергових парламентських виборах 2014 року до Ради пройшли 6 партій: за "Народний фронт" проголосували 22,14% виборців, за "Блок Петра Порошенка - 21,81%, за "Об'єднання "Самопоміч" - 10,97%, за "Опозиційний блок "- 9,43%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 7,44%, за ВО "Батьківщина" - 5,58%.

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада соціологія


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