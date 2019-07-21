ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ

На позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 18.00, оприлюднені після закриття виборчих дільниць в Україні.

Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 43,9% підтримки виборців.

Наступні результати: "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська Солідарність" – 8,9%, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.

За словами соціологів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.

Найближче до 5-відсоткового прохідного бар'єру серед аутсайдерів станом на 18 годину перебуває партія "Сила і честь" – 4,4% голосів.

43,9% підтримки дають "Слузі народу" можливість завести в Раду 126 нардепів. Моделювати майбутню розподіл мандатів у Раді можна тут.

Остаточні результати Національного екзит-полу стануть відомими о 22.00. Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Методом "таємного голосування" було опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях.

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