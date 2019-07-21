На внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20.00.

Лидером электоральных симпатий стала президентская партия "Слуга народа" - 44,2% поддержки избирателей.

Следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская Солидарность" - 8,8%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

По словам социологов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Ближе всего к 5-процентному проходному барьеру среди аутсайдеров находится партия "Сила и честь" - 4,3% голосов.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Методом "тайного голосования" было опрошено 11 629 респондентов на 300 избирательных участках.

Напомним: