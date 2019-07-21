В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
На внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20.00.
Лидером электоральных симпатий стала президентская партия "Слуга народа" - 44,2% поддержки избирателей.
Следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская Солидарность" - 8,8%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.
По словам социологов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.
Ближе всего к 5-процентному проходному барьеру среди аутсайдеров находится партия "Сила и честь" - 4,3% голосов.
Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Методом "тайного голосования" было опрошено 11 629 респондентов на 300 избирательных участках.
Напомним:
- Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября. Внеочередные были назначены новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
- Поводом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиции. Основной же причиной перевыборов в команде Зеленского называли запрос общества на перемены.
- На внеочередных парламентских выборах 2014 года в Раду прошли 6 партий: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за "Блок Петра Порошенко - 21,81%, за" Объединение "Самопомич" - 10,97%, за "Оппозиционный блок" - 9,43%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 7,44%, за ВО "Батькивщина" - 5,58%.