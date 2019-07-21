В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – ЭКЗИТ-ПОЛ

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Воскресенье, 21 июля 2019, 20:01

На внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

Лидером электоральных симпатий стала президенстька партия "Слуга народа" - 43,9%.

 

Следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

 

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада социология


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