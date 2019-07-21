Екзит-пол "112+NewsOne" повторив розстановку сил у новій Раді
Екзит-пол, проведений для телеканалу "112 Україна" Українським інститутом соцдосліджень ім.Яременка свідчить про проходження до Верховної Ради 5 партій.
Відповідні попередні результати оприлюднено 21 липня о 20:00 станом на 18:00.
Партія "Слуга народу" набирає 42,7%,
"Опозиційна платформа - За життя" 12,9%,
"Європейська солідарність" 8,8%,
"Батьківщина" 8,5%,
"Голос" 6,5%.
Партії "Сила і честь", яка набирає 3,9%, та Радикальна партія Олега Ляшка, яка набирає 3,1%, до складу оновленого парламенту не проходять.
За даними соціологів, похибка для політсил, які набрали більше 10% підтримки, становить 2,4%, для тих політсил, хто набрав менше - 1,9%.
Біля виборчих дільниць було опитано 20 000 респондентів, з них 27% відмовилися коментувати результати свого волевиявлення.
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