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Екзит-пол "112+NewsOne" повторив розстановку сил у новій Раді

Неділя, 21 липня 2019, 22:08

Екзит-пол, проведений для телеканалу "112 Україна" Українським інститутом соцдосліджень ім.Яременка свідчить про проходження до Верховної Ради 5 партій.

Відповідні уточнені результати оприлюднені 21 липня о 22:00 станом на 20:00.

Партія "Слуга народу" набирає 43,5%,

"Опозиційна платформа - За життя" 12,5%,

"Європейська солідарність" 8,7%,

"Батьківщина" 8,1%,

"Голос" 6,6%.

 

Партії "Сила і честь", яка набирає 3,8%, та Радикальна партія Олега Ляшка, яка набирає 3,1%, до складу оновленого парламенту не проходять.

За даними соціологів, похибка для політсил, які набрали більше 10% підтримки, становить 2,4%, для тих політсил, хто набрав менше - 1,9%.

Біля виборчих дільниць було опитано 20 000 респондентів, з них 27% відмовилися коментувати результати свого волевиявлення.

Українська правда
Теми: вибориВерховна Радаекзит-пол
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