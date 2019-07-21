Екзит-пол "112+NewsOne" повторив розстановку сил у новій Раді

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Неділя, 21 липня 2019, 20:09

Екзит-пол, проведений для телеканалу "112 Україна" Українським інститутом соцдосліджень ім.Яременка свідчить про проходження до Верховної Ради 5 партій.

Відповідні попередні результати оприлюднено 21 липня о 20:00 станом на 18:00.

Партія "Слуга народу" набирає 42,7%,

"Опозиційна платформа - За життя" 12,9%,

"Європейська солідарність" 8,8%,

"Батьківщина" 8,5%,

"Голос" 6,5%.

Партії "Сила і честь", яка набирає 3,9%, та Радикальна партія Олега Ляшка, яка набирає 3,1%, до складу оновленого парламенту не проходять.

За даними соціологів, похибка для політсил, які набрали більше 10% підтримки, становить 2,4%, для тих політсил, хто набрав менше - 1,9%.

Біля виборчих дільниць було опитано 20 000 респондентів, з них 27% відмовилися коментувати результати свого волевиявлення.

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада екзит-пол


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