Экзит-пол "112+NewsOne" повторил расстановку сил в новой Раде
Экзит-пол, проведенный для телеканала "112 Украина" Украинским институтом социсследований им.Яременко, свидетельствует о прохождении в Верховную Раду 5 партий.
Соответствующие уточненные результаты обнародованы 21 июля в 22:00 по состоянию на 20:00.
Партия "Слуга народа" набирает 43,5%,
"Оппозиционная платформа - За жизнь" 12,5%,
"Европейская солидарность" 8,7%,
"Батькивщина" 8,1%,
"Голос" 6,6%.
Партии "Сила и честь", которая набирает 3,8%, и Радикальная партия Олега Ляшко, которая набрала 3,1%, в состав обновленного парламента не проходят.
По данным социологов, погрешность для политсил, которые набрали более 10% поддержки, составляет 2,4%, для тех политсил, кто набрал меньше - 1,9%.
Возле избирательных участков были опрошены 20 000 респондентов, из них 27% отказались комментировать результаты своего волеизъявления.