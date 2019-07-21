Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экзит-пол "112+NewsOne" повторил расстановку сил в новой Раде

Воскресенье, 21 июля 2019, 22:08

Экзит-пол, проведенный для телеканала "112 Украина" Украинским институтом социсследований им.Яременко, свидетельствует о прохождении в Верховную Раду 5 партий.

Соответствующие уточненные результаты обнародованы 21 июля в 22:00 по состоянию на 20:00.

Партия "Слуга народа" набирает 43,5%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" 12,5%,

"Европейская солидарность" 8,7%,

"Батькивщина" 8,1%,

"Голос" 6,6%.

 

Партии "Сила и честь", которая набирает 3,8%, и Радикальная партия Олега Ляшко, которая набрала 3,1%, в состав обновленного парламента не проходят.

По данным социологов, погрешность для политсил, которые набрали более 10% поддержки, составляет 2,4%, для тех политсил, кто набрал меньше - 1,9%.

Возле избирательных участков были опрошены 20 000 респондентов, из них 27% отказались комментировать результаты своего волеизъявления.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная Радаэкзит-пол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: