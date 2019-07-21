Экзит-пол "112+NewsOne" повторил расстановку сил в новой Раде

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Воскресенье, 21 июля 2019, 20:09

Экзит-пол, проведенный для телеканала "112 Украина" Украинским институтом социсследований им.Яременко, свидетельствует о прохождении в Верховную Раду 5 партий.

Соответствующие предварительные результаты обнародованы 21 июля в 20:00 по состоянию на 18:00.

Партия "Слуга народа" набирает 42,7%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" 12,9%,

"Европейская солидарность" 8,8%,

"Батькивщина" 8,5%,

"Голос" 6,5%.

Партии "Сила и честь", которая набирает 3,9%, и Радикальная партия Олега Ляшко, которая набрала 3,1%, в состав обновленного парламента не проходят.

По данным социологов, погрешность для политсил, которые набрали более 10% поддержки, составляет 2,4%, для тех политсил, кто набрал меньше - 1,9%.

Возле избирательных участков были опрошены 20 000 респондентов, из них 27% отказались комментировать результаты своего волеизъявления.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада экзит-пол


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