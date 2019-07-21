Зеленский хочет объединить три министерства в одно

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Воскресенье, 21 июля 2019, 20:34

Источник: "Интерфакс-Украина"

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта.

Прямая речь: "Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши".

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Темы: Зеленский Минкультуры Минстець


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