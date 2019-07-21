Зеленский хочет объединить три министерства в одно

Источник: "Интерфакс-Украина"

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта.

Прямая речь: "Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши".