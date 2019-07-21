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Роботу "Майорського" поновили, у понеділок коридор Горлівка – Бахмут не працюватиме

Неділя, 21 липня 2019, 20:37

Пропуск громадян через лінію розмежування на КПВВ "Майорське" відновлено, 22 липня у зв’язку зі збереженням вибухонебезпечної ситуації біля КПВВ дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" функціонувати не буде, пропуск осіб та транспорту у цьому контрольному пункті не здійснюватиметься. 

Про це ввечері 21 липня повідомили у прес-службі МВС з посиланням на дані Держприкордонслужби.

"Прикордонники забезпечать пропуск всіх цивільних осіб, що наразі очікують на перетин лінії розмежування, щоб у "сірій зоні" не залишилось жодної людини", - заявили у ДПСУ. 

"КПВВ функціонуватиме у реверсному режимі. Зокрема, спочатку через лінію розмежування будуть пропущені громадяни, які слідують на тимчасово окуповану територію. Після завершення їх оформлення здійснюватиметься пропуск усіх осіб і транспортних засобів, що досі перебувають у так званій "сірій зоні", - повідомили у відомстві. 

Українська правда
Теми: ДонбасПрикордонна служба
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