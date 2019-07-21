Работу "Майорского" восстановили, в понедельник коридор "Горловка-Бахмут" работать не будет

Пропуск граждан через линию разграничения на КПВВ "Майорское" восстановлен, 22 июля в связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ дорожный коридор "Горловка-Бахмут" работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться.

Об этом вечером 21 июля сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

"Пограничники обеспечат пропуск всех гражданских лиц, пока ожидают пересечение линии разграничения, чтобы в "серой зоне" не осталось ни одного человека", - заявили в ГПСУ.

"КПВВ будет функционировать в реверсном режиме. В частности, сначала через линию разграничения будут пропущены граждане, которые следуют на временно оккупированную территорию. После завершения их оформления будет осуществляться пропуск всех лиц и транспортных средств, которые до сих пор находятся в "серой зоне", - сообщили в ведомстве.