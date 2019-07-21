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На дільниці у Запоріжжі розпилили газ, підрахунок "завис"

Неділя, 21 липня 2019, 23:46

У Запоріжжі на одній із виборчих дільниць розпилили сльозогінний газ, через що підрахунок голосів призупинився.

Про це повідомляють поліція Запорізької області та один із кандидатів у 76 окрузі Володимир Москаленко ("Батьківщина").

"Виборча дільниця 231028, яка розташована у СШ№ 32, – розпилення сльозогінного газу. Підрахунок голосів припинено. На місці працює поліція", – написав Москаленко у Facebook.

У свою чергу, поліція повідомила, що близько 21:40 до неї надійшло повідомлення про хуліганські дій на дільниці у Хортицькому районі Запоріжжя.

На місці поліцейські встановили, що "невідомі з аерозольного балончику розпилили невстановолену речовину з різким запахом у відкрите вікно, де в цей час члени виборчої комісії підраховували голоси виборців".

Усіх присутніх вивели на вулицю.

Працівники поліції оперативно встановили осіб, причетних до скоєння злочину.

Трьох чоловіків доставили до відділення поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

За даними поліції, загалом у день голосування в Запорізькій області відкрито 2 кримінальних провадження та складено 6 адміністративних протоколів.

Українська правда
Теми: вибориЗапорізька область
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