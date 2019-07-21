На участке в Запорожье распылили газ, подсчет "завис"

763 просмотра
Воскресенье, 21 июля 2019, 23:46

В Запорожье на одном из избирательных участков распылили слезоточивый газ, из-за чего подсчет голосов приостановился.

Об этом сообщают полиция Запорожской области и один из кандидатов в 76 округе Владимир Москаленко ("Батькивщина").

"Избирательный участок 231028, расположенный в СШ 32, – распыление слезоточивого газа. Подсчет голосов прекращен. На месте работает полиция", – написал Москаленко в Facebook.

В свою очередь, полиция сообщила, что около 21:40 к ней поступило сообщение о хулиганских действиях на участке в Хортицком районе Запорожья.

На месте полицейские установили, что "неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей".

Всех присутствовавших вывели на улицу.

Работники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления.

Троих мужчин доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, всего в день голосования в Запорожской области открыто 2 уголовных производства и составлено 6 административных протоколов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Запорожская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского ожидают, что переговоры с МВФ возобновятся в сентябре 21 июля 2019, 23:39
"Голос" не поддерживает местные выборы в этом году 21 июля 2019, 23:01
Смешко еще верит, что проходит в парламент 21 июля 2019, 22:52
Все новости
Главные новости
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву
"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
У "Голоса" есть условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Все новости
советы

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

ted

Как сахар влияет на наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів