На участке в Запорожье распылили газ, подсчет "завис"

В Запорожье на одном из избирательных участков распылили слезоточивый газ, из-за чего подсчет голосов приостановился.

Об этом сообщают полиция Запорожской области и один из кандидатов в 76 округе Владимир Москаленко ("Батькивщина").

"Избирательный участок 231028, расположенный в СШ 32, – распыление слезоточивого газа. Подсчет голосов прекращен. На месте работает полиция", – написал Москаленко в Facebook.

В свою очередь, полиция сообщила, что около 21:40 к ней поступило сообщение о хулиганских действиях на участке в Хортицком районе Запорожья.

На месте полицейские установили, что "неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей".

Всех присутствовавших вывели на улицу.

Работники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления.

Троих мужчин доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, всего в день голосования в Запорожской области открыто 2 уголовных производства и составлено 6 административных протоколов.