Біля берегів Мавританії горить український траулер, загинув моторист

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Понеділок, 22 липня 2019, 04:24

Біля берегів Мавританії горить український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії), є загиблий і постраждалі.

Про це повідомили члени екіпажу судна, на борту якого в момент загоряння знаходилося 90 осіб - громадяни України і Росії, пише Думська.

Пожежа почалася в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер "Маршал Крилов".

 
всі фото dumskaya.net

Загинув один моторист, є постраждалі.

"Оскільки в складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, які ведуть промисел в цьому районі, - каже очевидець події. - Судно "Капітан Сухондяєвський" зуміло завести швартові кінець і взяти "Голубець" на буксир, проте в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову".

Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

 
 

Власник (або фрахтувальник? Юридичний статус судна не надто зрозумілий, - Ред.) заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу.

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Теми: надзвичайна подія


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