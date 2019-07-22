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У берегов Мавритании горит украинский траулер, погиб моторист

Понедельник, 22 июля 2019, 04:24

У берегов Мавритании горит украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии), есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили члены экипажа судна, на борту которого в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России, пишет Думская.

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

 
все фото dumskaya.net

Погиб один моторист, есть пострадавшие.

" поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку".

Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции.

 
 

Владелец (или фрахтователь? Юридический статус судна не очень понятен, — Ред.) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествие
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