У Херсоні перекинулась машина, яка везла бюлетені: постраждала поліцейська

9788 переглядів
Понеділок, 22 липня 2019, 10:43

Джерело: прес-служба поліції Херсонської області

Близько 6 ранку у Херсоні сталася аварія за участю автомобіля, який перевозив виборчі бюлетені, поліцейська отримала травми.

Пряма мова: "30-річна водій "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю "Фольксваген-Транспортер". У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся. "Фольксваген" здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії". 

 

Деталі: ДТП сталася на розі вулиць Театральної та Воронцовської. Внаслідок аварії незначні тілесні ушкодження отримала працівниця поліції. Члени ДВК, які перебували у мікроавтобусі, не постраждали.

Бюлетені не пошкодились, їх передали членам окружної комісії.

Поліція встановлює всі обставини ДТП. 

 

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Херсонська область ДТП вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент уже погрожує звільнити нового керівника Херсонщини 13 липня 2019, 17:46
У Херсонщини з'явився новий керівник 13 липня 2019, 16:11
"Сі Бриз-2019": Польовий табір під Одесою, іноземні кораблі – зі своїми запасами 1 липня 2019, 10:09
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
здоров'я

Салони манікюру, татуювання, ін'єкції "краси": як вберегтися від гепатиту

мімімі

Зустрічайте левеня, що стало прототипом Сімби у фільмі "Король-лев"

тест

Чи вмієте ви лаятись українською?