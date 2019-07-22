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У Херсоні перекинулась машина, яка везла бюлетені: постраждала поліцейська

Понеділок, 22 липня 2019, 10:43

Джерело: прес-служба поліції Херсонської області

Близько 6 ранку у Херсоні сталася аварія за участю автомобіля, який перевозив виборчі бюлетені, поліцейська отримала травми.

Пряма мова: "30-річна водій "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю "Фольксваген-Транспортер". У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся. "Фольксваген" здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії". 

 

Деталі: ДТП сталася на розі вулиць Театральної та Воронцовської. Внаслідок аварії незначні тілесні ушкодження отримала працівниця поліції. Члени ДВК, які перебували у мікроавтобусі, не постраждали.

Бюлетені не пошкодились, їх передали членам окружної комісії.

Поліція встановлює всі обставини ДТП. 

 

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Українська правда
Теми: Херсонська областьДТПвибори
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