В Херсоне перевернулась машина, которая везла бюллетени: пострадала полицейская
Источник: пресс-служба полиции Херсонской области
Около 6 утра в Херсоне произошла авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени, полицейская получила травмы.
Прямая речь: "30-летняя водитель "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся. "Фольксваген" осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию".
Детали: ДТП произошло на углу улиц Театральной и Воронцовской. В результате аварии незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции. Члены УИК, которые находились в микроавтобусе, не пострадали.
Бюллетени не повредились, их передали членам окружной комиссии.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.