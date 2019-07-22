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В Херсоне перевернулась машина, которая везла бюллетени: пострадала полицейская

Понедельник, 22 июля 2019, 10:43

Источник: пресс-служба полиции Херсонской области

Около 6 утра в Херсоне произошла авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени, полицейская получила травмы.

Прямая речь: "30-летняя водитель "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся. "Фольксваген" осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию". 

 

Детали: ДТП произошло на углу улиц Театральной и Воронцовской. В результате аварии незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции. Члены УИК, которые находились в микроавтобусе, не пострадали.

Бюллетени не повредились, их передали членам окружной комиссии.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. 

 

Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьДТПвиборы
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