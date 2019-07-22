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То спека, то грози: погода гратиметься в гойдалку

Понеділок, 22 липня 2019, 10:49

В Україні у вівторок та середу у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вдень 21-26° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише "Укрінформ".

Зокрема, 23-24 липня, в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, лише в більшості західних областей без опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с.

 

За даними синоптиків, температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, 23 липня у східних областях та Приазов'ї до 30°, у західних областях подекуди 18-20°.

На Київщині опадів не обіцяють, лише вдень 24 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

 

Водночас, через грозу 22 червня на заході, півдні та у центральних регіонах України оголосили штормове попередження.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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