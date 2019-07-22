То жара, то грозы: погода играется в качели

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Понедельник, 22 июля 2019, 10:49

В Украине во вторник и среду в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем ​​21-26° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет "Укринформ".

В частности, 23-24 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, только в большинстве западных областей в среду без осадков. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

 

По данным синоптиков, температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, 23 июля в восточных областях и Приазовье до 30°, в западных областях местами 18-20°.

В Киевской области осадков не обещают, только днем ​​24 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 12-17°, днем ​​21-26°.

 

В то же время, из-за грозы 22 июня на Западе и в центральных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение.

 

Украинская правда

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Темы: погода Украина


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