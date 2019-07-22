Помер один із авторів Конституції України Мусіяка

У понеділок, 22 липня, на 74 році життя помер відомий політичний діяч, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка.

Відповідне повідомлення оприлюднено на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні о 7-й ранку від нас пішов Віктор Лаврентійович Мусіяка", – сказано у повідомленні.

Мусіяка розпочав політичну діяльність у 1994 році. Був народним депутатом другого скликання. З 1995 по 1996 рік - постійний представник президента у Верховній Раді.

У 1999 році Мусіяка очолив новостворену партію "Вперед, Україно!". На виборах 2002 року він потрапив до Верховної ради 4-го скликання за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія.

Також Мусіяка - один із авторів Конституції України.

В останні роки був науковим консультантом Центру Разумкова, а також входив до складу конкурсної комісії, яка висунула кандидатів на посаду директора НАБУ.