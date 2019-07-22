Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка

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Понедельник, 22 июля 2019, 13:06

В понедельник, 22 июля, скончался известный политический деятель, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка.

Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

"Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка", - сказано в сообщении.

Мусияка начал политическую деятельность в 1994 году. Был народным депутатом второго созыва. С 1995 по 1996 год - постоянный представитель президента в Верховной Раде.

В 1999 году Мусияка возглавил партию "Вперед, Украина!". На выборах 2002 года он попал в Верховную Раду 4-го созыва по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия.

Также Мусияка - один из авторов Конституции Украины.

В последние годы был научным консультантом Центра Разумкова, а также входил в состав конкурсной комиссии, которая выдвигала кандидатов на пост директора НАБУ.

Украинская правда

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Темы: Конституция


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