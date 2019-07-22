Нефьодов уже шукає заміну: менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго
Доларовий мільярдер Костянтин Жеваго, за результатами опрацювання 68,75% протоколів, поступається на 150-му виборчому окрузі у Полтавській області менеджеру ProZorro Олексію Мовчану, висуванцю "Слуги народу".
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Мовчан набирає 40,67% голосів, а самовисуванець Жеваго - 25,76%.
"Істинно кажу вам - лихі часи настали. Олексій Мовчан, проектний менеджер ProZorro.Продажі, перемагає олігарха Константина Жеваго по мажоритарці", - написав у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
За його словами, тепер на ProZorro відкрита вакансія проектного менеджера.
"Маю сподівання, що вже за кілька років мутні схеми підуть в минуле і все буде продаватись на прозорих, конкурентних аукціонах", - додав Нефьодов.
Також він підколов Мовчана: "Олексій, де реформи, я питаю? Чому у мене у дворі асфальт порепаний?"
Нагадаємо:
- У 2019 році журнал Forbes оцінив статки Жеваго приблизно у 1,5 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших українців Жеваго посідає друге місце після Ріната Ахметова.
- Жеваго народний депутат п’ятьох скликань Верховної Ради, але не часто з’являється в парламенті.
- До падіння банку "Фінанси й кредит" статки Жеваго були меншими, ніж тепер, у 2014 році — 1,2 мільярда, а у 2019-му — 1,5 мільярда доларів.
- Наприкінці 90-х Жеваго очолив компанію "Фінанси й кредит" та придбав Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Його компанія Ferrexpo Plc першою серед українських підприємств вийшла зі своїми акціями на Лондонську біржу.