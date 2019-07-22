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Нефьодов уже шукає заміну: менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго

Понеділок, 22 липня 2019, 13:10
Олексій Мовчан

Доларовий мільярдер Костянтин Жеваго, за результатами опрацювання 68,75% протоколів, поступається на 150-му виборчому окрузі у Полтавській області менеджеру ProZorro Олексію Мовчану, висуванцю "Слуги народу".

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Мовчан набирає 40,67% голосів, а самовисуванець Жеваго - 25,76%.

"Істинно кажу вам - лихі часи настали. Олексій Мовчан, проектний менеджер ProZorro.Продажі, перемагає олігарха Константина Жеваго по мажоритарці", - написав у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, тепер на ProZorro відкрита вакансія проектного менеджера.

 

"Маю сподівання, що вже за кілька років мутні схеми підуть в минуле і все буде продаватись на прозорих, конкурентних аукціонах", - додав Нефьодов.

Також він підколов Мовчана: "Олексій, де реформи, я питаю? Чому у мене у дворі асфальт порепаний?"

 
Костянтин Жеваго

Нагадаємо:

  • У 2019 році журнал Forbes оцінив статки Жеваго приблизно у 1,5 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших українців Жеваго посідає друге місце після Ріната Ахметова.
  • Жеваго народний депутат п’ятьох скликань Верховної Ради, але не часто з’являється в парламенті.
  • До падіння банку "Фінанси й кредит" статки Жеваго були меншими, ніж тепер, у 2014 році — 1,2 мільярда, а у 2019-му — 1,5 мільярда доларів.
  • Наприкінці 90-х Жеваго очолив компанію "Фінанси й кредит" та придбав Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Його компанія Ferrexpo Plc першою серед українських підприємств вийшла зі своїми акціями на Лондонську біржу.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЖевагоСлуга народу
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