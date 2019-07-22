Нефьодов уже шукає заміну: менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго

Доларовий мільярдер Костянтин Жеваго, за результатами опрацювання 68,75% протоколів, поступається на 150-му виборчому окрузі у Полтавській області менеджеру ProZorro Олексію Мовчану, висуванцю "Слуги народу".

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Мовчан набирає 40,67% голосів, а самовисуванець Жеваго - 25,76%.

"Істинно кажу вам - лихі часи настали. Олексій Мовчан, проектний менеджер ProZorro.Продажі, перемагає олігарха Константина Жеваго по мажоритарці", - написав у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, тепер на ProZorro відкрита вакансія проектного менеджера.

"Маю сподівання, що вже за кілька років мутні схеми підуть в минуле і все буде продаватись на прозорих, конкурентних аукціонах", - додав Нефьодов.

Також він підколов Мовчана: "Олексій, де реформи, я питаю? Чому у мене у дворі асфальт порепаний?"

Костянтин Жеваго

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