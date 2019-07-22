Нефедов уже ищет замену: менеджер ProZorro обходит миллиардера Жеваго
Долларовый миллиардер Константин Жеваго, по результатам обработки 68,75% протоколов, уступает на 150-м избирательном округе в Полтавской области менеджеру ProZorro Алексею Мовчану, выдвиженцу "Слуги народа".
Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.
В частности, Мовчан набирает 40,67% голосов, а самовыдвиженец Жеваго - 25,76%.
"Истинно говорю вам - тяжелые времена наступили. Алексей Мовчан, проектный менеджер ProZorro.Продажи, побеждает олигарха Константина Жеваго по мажоритарке", - написал в Facebook председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
По его словам, теперь на ProZorro открыта вакансия проектного менеджера.
"Есть надежда, что уже через несколько лет мутные схемы уйдут в прошлое и все будет продаваться на прозрачных, конкурентных аукционах", - добавил Нефедов.
Также он подколол Мовчана: "Алексей, где реформы, я спрашиваю? Почему у меня во дворе асфальт растрескавшийся?"
Напомним:
- В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых украинцев Жеваго занимает второе место после Рината Ахметова.
- Жеваго народный депутат пяти созывов Верховной Рады, но не часто появляется в парламенте.
- До падения банка "Финансы и кредит" состояние Константина Жеваго были меньше, чем сейчас. В 2014 году - 1,2 миллиарда, а в 2019-м – 1,5 миллиарда долларов.
- В конце 90-х Жеваго возглавил компанию "Финансы и кредит" и приобрел Полтавский горно-обогатительный комбинат. Его компания Ferrexpo Plc первой среди украинских предприятий вышла со своими акциями на Лондонскую биржу.