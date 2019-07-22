Нефедов уже ищет замену: менеджер ProZorro обходит миллиардера Жеваго

Долларовый миллиардер Константин Жеваго, по результатам обработки 68,75% протоколов, уступает на 150-м избирательном округе в Полтавской области менеджеру ProZorro Алексею Мовчану, выдвиженцу "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

В частности, Мовчан набирает 40,67% голосов, а самовыдвиженец Жеваго - 25,76%.

"Истинно говорю вам - тяжелые времена наступили. Алексей Мовчан, проектный менеджер ProZorro.Продажи, побеждает олигарха Константина Жеваго по мажоритарке", - написал в Facebook председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, теперь на ProZorro открыта вакансия проектного менеджера.

"Есть надежда, что уже через несколько лет мутные схемы уйдут в прошлое и все будет продаваться на прозрачных, конкурентных аукционах", - добавил Нефедов.

Также он подколол Мовчана: "Алексей, где реформы, я спрашиваю? Почему у меня во дворе асфальт растрескавшийся?"

Константин Жеваго

Напомним: