Нефедов уже ищет замену: менеджер ProZorro обходит миллиардера Жеваго

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Понедельник, 22 июля 2019, 13:10
Алексей Мовчан

Долларовый миллиардер Константин Жеваго, по результатам обработки 68,75% протоколов, уступает на 150-м избирательном округе в Полтавской области менеджеру ProZorro Алексею Мовчану, выдвиженцу "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

В частности, Мовчан набирает 40,67% голосов, а самовыдвиженец Жеваго - 25,76%.

"Истинно говорю вам - тяжелые времена наступили. Алексей Мовчан, проектный менеджер ProZorro.Продажи, побеждает олигарха Константина Жеваго по мажоритарке", - написал в Facebook председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, теперь на ProZorro открыта вакансия проектного менеджера.

 

"Есть надежда, что уже через несколько лет мутные схемы уйдут в прошлое и все будет продаваться на прозрачных, конкурентных аукционах", - добавил Нефедов.

Также он подколол Мовчана: "Алексей, где реформы, я спрашиваю? Почему у меня во дворе асфальт растрескавшийся?"

 
Константин Жеваго

Напомним:

  • В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых украинцев Жеваго занимает второе место после Рината Ахметова.
  • Жеваго народный депутат пяти созывов Верховной Рады, но не часто появляется в парламенте.
  • До падения банка "Финансы и кредит" состояние Константина Жеваго были меньше, чем сейчас. В 2014 году - 1,2 миллиарда, а в 2019-м – 1,5 миллиарда долларов.
  • В конце 90-х Жеваго возглавил компанию "Финансы и кредит" и приобрел Полтавский горно-обогатительный комбинат. Его компания Ferrexpo Plc первой среди украинских предприятий вышла со своими акциями на Лондонскую биржу.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Жеваго Слуга народа


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