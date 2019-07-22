Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нефедов уже ищет замену: менеджер ProZorro обходит миллиардера Жеваго

Понедельник, 22 июля 2019, 13:10
Алексей Мовчан

Долларовый миллиардер Константин Жеваго, по результатам обработки 68,75% протоколов, уступает на 150-м избирательном округе в Полтавской области менеджеру ProZorro Алексею Мовчану, выдвиженцу "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

В частности, Мовчан набирает 40,67% голосов, а самовыдвиженец Жеваго - 25,76%.

"Истинно говорю вам - тяжелые времена наступили. Алексей Мовчан, проектный менеджер ProZorro.Продажи, побеждает олигарха Константина Жеваго по мажоритарке", - написал в Facebook председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, теперь на ProZorro открыта вакансия проектного менеджера.

 

"Есть надежда, что уже через несколько лет мутные схемы уйдут в прошлое и все будет продаваться на прозрачных, конкурентных аукционах", - добавил Нефедов.

Также он подколол Мовчана: "Алексей, где реформы, я спрашиваю? Почему у меня во дворе асфальт растрескавшийся?"

 
Константин Жеваго

Напомним:

  • В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых украинцев Жеваго занимает второе место после Рината Ахметова.
  • Жеваго народный депутат пяти созывов Верховной Рады, но не часто появляется в парламенте.
  • До падения банка "Финансы и кредит" состояние Константина Жеваго были меньше, чем сейчас. В 2014 году - 1,2 миллиарда, а в 2019-м – 1,5 миллиарда долларов.
  • В конце 90-х Жеваго возглавил компанию "Финансы и кредит" и приобрел Полтавский горно-обогатительный комбинат. Его компания Ferrexpo Plc первой среди украинских предприятий вышла со своими акциями на Лондонскую биржу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаЖевагоСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: