Вбивство "Сармата": нардепи-свідки знову не прийшли допит

Джерело: речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді"

Нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", повторно не з’явилися на допит.

Пряма мова: "Слідчий в особливо важливих справах ГСУ з метою допиту вказаних нардепів у статусі свідків викликав їх на 20 та 22 липня. Однак згадані народні обранці ані в суботу, ані в понеділок на допит не прибули, як і не повідомили слідчого про якісь поважні причини своєї неявки".

Деталі: Головне слідче управління викликало на допит нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова та члена фракції БПП Сергія Валантирова в рамках розслідування кримінального провадження щодо замовників убивства Віталія Олешка в липні 2018 року. Тепер вони повинні з'явитися в ГСУ 25 липня.

Що відбулося раніше: 20 липня начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що депутати відмовилися від допиту, нібито посилаючись на участь у виборчому процесі.

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