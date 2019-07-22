Вбивство "Сармата": нардепи-свідки знову не прийшли допит
Джерело: речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді"
Нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", повторно не з’явилися на допит.
Пряма мова: "Слідчий в особливо важливих справах ГСУ з метою допиту вказаних нардепів у статусі свідків викликав їх на 20 та 22 липня. Однак згадані народні обранці ані в суботу, ані в понеділок на допит не прибули, як і не повідомили слідчого про якісь поважні причини своєї неявки".
Деталі: Головне слідче управління викликало на допит нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова та члена фракції БПП Сергія Валантирова в рамках розслідування кримінального провадження щодо замовників убивства Віталія Олешка в липні 2018 року. Тепер вони повинні з'явитися в ГСУ 25 липня.
Що відбулося раніше: 20 липня начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що депутати відмовилися від допиту, нібито посилаючись на участь у виборчому процесі.
Історія питання:
- Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
- Перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
- Наразі в об'єднаній справі про вбивство Олешка та напад на родину Поплавських у Дніпрі фігурують 11 осіб: Артем Матюшин, Олександр Обухов, Микола Ломака, Максим Владимеренков, Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — їм інкримінують умисне вбивство, Тарас Мовчан, Денис Зеленкін - їх підозрюють у стеженні за "Сарматом", Сергій Смірнов та Руслан Кузнєцов - їх підозрюють у розбійному нападі у Дніпрі.