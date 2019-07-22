Убийство "Сармата": нардепы-свидетели опять не явились допрос
Источник: спикер Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде"
Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", повторно не явились на допрос.
Прямая речь: "Следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса указанных нардепов в статусе свидетелей вызвал их на 20 и 22 июля. Однако упомянутые народные избранники ни в субботу, ни в понедельник на допрос не прибыли, как и не сообщили следователю о каких-либо важных причинах своей неявки".
Детали: Главное следственное управление вызвало на допрос нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева и члена фракции БПП Сергея Валантирова в рамках расследования уголовного производства в отношении заказчиков убийства Виталия Олешко в июле 2018 года. Теперь они должны явиться в ГСУ 25 июля.
Что произошло раньше: 20 июля начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса, якобы ссылаясь на участие в избирательном процессе.
История вопроса:
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
- 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- Сейчас в объединенном деле об убийстве Олешко и нападении на семью Поплавских в Днипре фигурируют 11 человек: Артем Матюшин, Александр Обухов, Николай Ломако, Максим Владимеренков, Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - им инкриминируют умышленное убийство, Тарас Мовчан, Денис Зеленкин - их подозревают в слежке за "Сарматом", Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов - их подозревают в разбойном нападении в Днипре.