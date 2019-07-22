Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство "Сармата": нардепы-свидетели опять не явились допрос

Понедельник, 22 июля 2019, 13:20

Источник: спикер Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде"

Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", повторно не явились на допрос.

Прямая речь: "Следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса указанных нардепов в статусе свидетелей вызвал их на 20 и 22 июля. Однако упомянутые народные избранники ни в субботу, ни в понедельник на допрос не прибыли, как и не сообщили следователю о каких-либо важных причинах своей неявки".

Детали: Главное следственное управление вызвало на допрос нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева и члена фракции БПП Сергея Валантирова в рамках расследования уголовного производства в отношении заказчиков убийства Виталия Олешко в июле 2018 года. Теперь они должны явиться в ГСУ 25 июля. 

Что произошло раньше: 20 июля начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса, якобы ссылаясь на участие в избирательном процессе.

История вопроса:

  • Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • Сейчас в объединенном деле об убийстве Олешко и нападении на семью Поплавских в Днипре фигурируют 11 человек: Артем Матюшин, Александр Обухов, Николай Ломако, Максим Владимеренков, Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - им инкриминируют умышленное убийство, Тарас Мовчан, Денис Зеленкин - их подозревают в слежке за "Сарматом", Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов - их подозревают в разбойном нападении в Днипре.

Валентина Романенко, УП
Темы: убийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
убийство
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: