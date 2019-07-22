Убийство "Сармата": нардепы-свидетели опять не явились допрос

Источник: спикер Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде"

Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", повторно не явились на допрос.

Прямая речь: "Следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса указанных нардепов в статусе свидетелей вызвал их на 20 и 22 июля. Однако упомянутые народные избранники ни в субботу, ни в понедельник на допрос не прибыли, как и не сообщили следователю о каких-либо важных причинах своей неявки".

Детали: Главное следственное управление вызвало на допрос нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева и члена фракции БПП Сергея Валантирова в рамках расследования уголовного производства в отношении заказчиков убийства Виталия Олешко в июле 2018 года. Теперь они должны явиться в ГСУ 25 июля.

Что произошло раньше: 20 июля начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса, якобы ссылаясь на участие в избирательном процессе.

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