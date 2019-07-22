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Вакарчук звернувся до Зеленського: просить захистити "Голос" від Дубневича

Понеділок, 22 липня 2019, 15:16

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.

Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13%  кандидатка "Голосу" перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно.

"Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич", - поскаржився лідер партії.

За його даними, дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11.00 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.

"Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу", - наголосив він.

Лідер "Голосу" звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу.

Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.

"Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики", - заявив Вакарчук.

Нагадаємо:

  • НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд гривень.
  • 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
  • За результатом підрахунку 59,77% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,97%, "Європейська солідарність" – 8,57%, "Батьківщина" – 8,01% та "Голос" – 6,34%).

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукГолосвибориЗеленський
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