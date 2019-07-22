Вакарчук обратился к Зеленскому: просит защитить "Голос" от Дубневича

12202 просмотра
Понедельник, 22 июля 2019, 15:16

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что народный депутат 8-го созыва Богдан Дубневич пытается украсть голоса их представительницы в 118 округе Галины Васильченко.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас в 118 округе происходят нарушения, которых не было в Украине с 2012 года.

Вакарчук утверждает, что по данным экзит-пола в указанном округе с отрывом в более 13% кандидат "Голоса" побеждала Дубневича - 36,3% против 22,9% соответственно.

"Однако сайт ЦИК показывает, что побеждает Дубневич", - посетовал лидер партии.

По его данным, участки, где побеждал Дубневич, первыми передавали данные в окружные комиссии, в то время, когда данные с участков, где побеждала Васильченко, не принимали и отправляли на доработку или уточнения.

Вакарчук рассказал, что сейчас окружная комиссия в нарушение закона объявила перерыв до 11.00 23 июля и не принимает уточненные протоколы от участковых комиссий и не передает их в ЦИК.

"Такой ход событий нас беспокоит. Это говорит об угрозе срыва выборов в этом округе.

Это требует серьезного внимания общества... Мы не дадим украсть ни одного голоса", - подчеркнул он.

Лидер "Голоса" обратился к Центральной избирательной комиссии с требованием заставить окружную комиссию возобновить работу.

Также он обратился к правоохранительным органам и в частности к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой взять ситуацию под свой контроль и предотвратить кражу голосов.

"Я бы хотел в конце концов обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, как к гаранту Конституции, защитить свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и от его реакции зависит первый день новой украинской политики", - заявил Вакарчук.

Напомним:

  • НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.
  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,5%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" –  8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук Голос виборы Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вакарчук назвал условия вступления "Голоса" в будущую коалицию 22 июля 2019, 02:54
"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры 21 июля 2019, 22:44
Порошенко назвал "Голос" своим главным партнером в новой Раде 21 июля 2019, 20:54
Все новости
Главные новости
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"
На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский
Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка
Все новости
тест

Умеете ли вы ругаться на украинском?

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

success story

Как полюбить утра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів