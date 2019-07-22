У Литві майже 7000 юнаків оштрафували за спробу уникнути служби в армії

За 2019 рік в Литві за спробу уникнути служби в армії покарали майже 7 тисяч молодих людей, заявили в Міністерстві оборони країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Щороку число призовників, які намагаються ухилитися від служби, зростає. За даними Міноборони, в адміністративному порядку 2016 року покарали 270 призовників, в 2017 р. - 5500, в 2018 р. - 7400, а в 2019 р. - вже 6800 осіб.

Однак адміністративна відповідальність не звільняє від виконання військового обов'язку.

"У 2019 у нас 7500 осіб намагаються уникнути служби в армії. Однак ми не можемо сказати, скільки з них - злісні порушники порядку, а хто просто забув або не знав про те, що його призвали в армію", - сказано в прес-релізі.

У розшук цьогоріч подали 3600 призовників. Відносно інших 3900 проводять адміністративні розслідування, ймовірно, їм загрожують штрафи.

Всього цьогоріч в списку призовників 31 тисяч молодих людей у віці 19-26 років. З них в армію призвали 3800 осіб.

Торік служби в армії намагалися уникнути 10 700 осіб. З них 20% мешкають в Литві, ще трохи більше 60% - за кордоном.

МО повідомляє, що за даними статистики, найчастіше служби в армії намагаються уникнути молоді люди, які мешкають за кордоном.

"Ми сподіваємося, що в Литві молоді люди і в майбутньому будуть йти в армію добровольцями, не чекаючи призову", - зауважили представники МО.

Цьогоріч литовські прикордонники вже зробили попередження 610 молодим людям, які намагалися уникнути призову, сказав глава Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

"Це ті молоді люди, яких призвали в армію, але вони не з'явилися до військкомату", - сказав він. Мішутіс зауважив, що таких молодих людей не затримують і не карають.

Прикордонники вручають їм повістку до військкомату. У повістці перераховано, які санкції їм загрожують. Після цього молоді люди можуть продовжувати шлях.

Відповідно до закону про призов, за невиконання вимог призовникам загрожує штраф в розмірі 30-140 євро, за неявку у військкомат загрожує штраф в розмірі 300 євро.

За спробу уникнути служби в армії загрожує кримінальна відповідальність і може бути призначений штраф, арешт або позбавлення волі терміном до 3 років.

У квітні цього року в суді розглянули першу кримінальну справу відносно призовника, який намагався уникнути служби в армії. Молодій людині (1992 р.н.) призначили штраф в розмірі 1000 євро.

Литва збереже обов’язковий призов до армії принаймні до 2022 року.

Європейська правда