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В Литве почти 7000 юношей оштрафовали за попытку избежать службы в армии

Понедельник, 22 июля 2019, 17:20

За 2019 год в Литве за попытку избежать службы в армии наказали почти 7000 молодых людей, заявили в Министерстве обороны страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ежегодно число призывников, которые пытаются уклониться от службы, растет. По данным Минобороны, в административном порядке 2016 наказали 270 призывников, в 2017 году - 5500, в 2018 году - 7400, а в 2019 году - уже 6800 человек.

Однако административная ответственность не освобождает от выполнения воинского долга.

"В 2019 году у нас 7500 человек пытаются избежать службы в армии. Однако мы не можем сказать, сколько из них - злостные нарушители порядка, а просто забыл или не знал о том, что его призвали в армию", - говорится в пресс-релизе.

В розыск подали 3600 призывников. Относительно других 3900 проводят административные расследования, вероятно, им грозят штрафы.

Всего в этом году в списке призывников 31 тысяча молодых людей в возрасте 19-26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.

В прошлом году службы в армии пытались избежать 10700 человек. Из них 20% проживают в Литве, еще чуть более 60% - за рубежом.

Министерство обороны сообщает, что, по данным статистики, чаще всего службы в армии пытаются избежать молодые люди, живущие за рубежом.

"Мы надеемся, что в Литве молодые люди и в будущем будут идти в армию добровольцами, не дожидаясь призыва", - отметили представители МО.

В этом году литовские пограничники уже сделали предупреждение 610 молодым людям, которые пытались избежать призыва, сказал глава Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Согласно закону о призыве, за невыполнение требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро.

За попытку избежать службы в армии грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы сроком до 3 лет.

В апреле этого года в суде рассмотрели первое уголовное дело в отношении призывника, который пытался избежать службы в армии. Молодому человеку (1992 г.р.) назначили штраф в размере 1000 евро.

Литва сохранит обязательный призыв в армию по крайней мере до 2022 года.

Европейская правда

Темы: армияЛитва
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