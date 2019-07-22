Литва та Латвія вітають вільні та конкурентні вибори в Україні
Глави МЗС Литви та Латвії назвали дострокові парламентські вибори в Україні вільними та конкурентними.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ/ОБСЄ", - написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у своєму акаунті у Twitter у понеділок увечері.
Глава литовської дипломатії зазначив, що Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальній цілісності та реформам в Україні.
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, зі свого боку, підтвердив рішучу підтримку суверенітету і процесу реформ в Україні.
"Вітаємо Україну з проведенням вільних і конкурентних парламентських виборів відповідно до висновків ОБСЄ/БДІПЛ", - написав Ринкевич у своєму Twitter.
Нагадаємо:
- Посли країн "Великої сімки" вважають, що дострокові парламентські вибори в Україні відбулися на конкурентній основі.
Читайте також: Наступниця Меркель оцінила вибори в Україні, назвала 3 ключові сфери для реформ
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua