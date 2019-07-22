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Литва та Латвія вітають вільні та конкурентні вибори в Україні

Понеділок, 22 липня 2019, 22:50

Глави МЗС Литви та Латвії назвали дострокові парламентські вибори в Україні вільними та конкурентними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ/ОБСЄ", - написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у своєму акаунті у Twitter у понеділок увечері.

Глава литовської дипломатії зазначив, що Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальній цілісності та реформам в Україні.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, зі свого боку, підтвердив рішучу підтримку суверенітету і процесу реформ в Україні.

"Вітаємо Україну з проведенням вільних і конкурентних парламентських виборів відповідно до висновків ОБСЄ/БДІПЛ", - написав Ринкевич у своєму Twitter.

Нагадаємо:

  • Посли країн "Великої сімки" вважають, що дострокові парламентські вибори в Україні відбулися на конкурентній основі.

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Теми: ЛитваЛатвіявибори
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